Минфин: публичные обсуждения концепции инвестирования средств ФНБ начнутся осенью

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Публичные обсуждения концепции инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% ВВП начнутся осенью этого года, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

"До конца года планируется "нормативку" утвердить. Думаю, что осенью она будет обсуждаться публично - структура инвестиций и принципы инвестиций [средств ФНБ]", - сказал Колычев.

Минфин готовит концепцию структуры возможных инвестиций средств ФНБ после достижения фондом объема выше 7% ВВП, добавил замминистра.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказала опасения, что инвестирование средств ФНБ после достижения порога в 7% ВВП может оказать влияние на динамику инфляции в среднесрочной перспективе. ЦБ предложил обсудить корректировку порога.

Однако с этим не согласился первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что возможность тратить средства ФНБ сверх этого порога "позволяет нам три года прожить при низких ценах на нефть".

Колычев сообщил, что ЦБ пока официально не обращался в Минфин с предложением изменить порог инвестирования средств ФНБ. Минфин, соответственно, также не выработал позицию по данному вопросу.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в резервы. Средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения фондом объема в 7% ВВП правительство может направить эти средства на финансирование инфраструктурных проектов.

На 1 июля 2019 года объем ФНБ составил 3,762 трлн рублей (на 1,6% ниже, чем на 1 июня).