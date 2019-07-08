Ростовский завод "Ростсельмаш" получит поддержку от местных властей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области окажут поддержку крупнейшему в России производителю сельхозтехники - заводу "Ростсельмаш", объявившему об отправке сотрудников в отпуск из-за отсутствия заказов, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона Василия Голубева по итогам его встречи с президентом промышленного союза "Новое содружество", совладельцем "Ростсельмаша" Константином Бабкиным на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Ранее Бабкин сообщил ТАСС, что "Ростсельмаш" отправляет большую часть своих сотрудников в отпуск из-за отсутствия заказов на продукцию завода после прекращения финансирования программы субсидирования сельхозтехники отечественного производства.

"Мы сохраним сложившиеся партнерские отношения. Область оказывает поддержку "Ростсельмашу" уже много лет, и мы планируем это делать и в будущем. На данном этапе, в 2019 году, наша задача - найти оптимальные решения, которые обеспечат развитие сельхозмашиностроения в Ростовской области", - привели в пресс-службе слова губернатора.

По словам Бабкина, после выхода сотрудников из отпуска предприятие намерено продолжить работу. "Силы сотрудников будут направлены на то, чтобы осуществлять ремонт, реновацию производства, создать новые производственные участки. Будем готовиться к дальнейшей работе и ожидать того, что правительство России объявит новый комплекс мер поддержки, объявит о своей новой политике в области модернизации села", - цитирует совладельца "Ростсельмаша" пресс-служба губернатора.

Ранее сообщалось, что "Ростсельмаш" принял решение отправить большую часть 10-тысячного коллектива в отпуск из-за отсутствия заказов. По словам Бабкина, почти 100% комбайнов завода за исключением поставок на экспорт приобреталось по программе субсидирования сельхозтехники - так называемой "программы 1432", об отмене которой с 2020 года заявило правительство РФ.