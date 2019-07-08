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МЭР просит провести служебное расследование из-за досрочной публикации данных по инфляции

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал досрочную публикацию данных по инфляции абсолютно недопустимой
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ просит Росстат и Банк России провести расследование относительно досрочной публикации данных по инфляции на сайте ЦБ.

"Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу", - заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, слова которого передает пресс-служба.

Ранее ЦБ опубликовал на своем сайте данные о том, что инфляция в России по итогам июня в годовом выражении снизилась до 4,7%. При этом, согласно официальному анонсу Росстата, данные об индексе потребительских цен в июне 2019 года должны быть опубликованы 8 июля после 16:00 мск.

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