МЭР просит провести служебное расследование из-за досрочной публикации данных по инфляции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ просит Росстат и Банк России провести расследование относительно досрочной публикации данных по инфляции на сайте ЦБ.

"Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу", - заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, слова которого передает пресс-служба.

Ранее ЦБ опубликовал на своем сайте данные о том, что инфляция в России по итогам июня в годовом выражении снизилась до 4,7%. При этом, согласно официальному анонсу Росстата, данные об индексе потребительских цен в июне 2019 года должны быть опубликованы 8 июля после 16:00 мск.