Онищенко: грузинское виноделие "точно рухнет" в случае запрета на ввоз вина в РФ

ТАСС, 8 июля. Введение запрета на ввоз вина из Грузии в Россию обернется крахом для грузинских виноделов и навредит грузинской экономике в целом. Такое мнение журналистам в понедельник высказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он отметил, что российское законодательство позволяет пойти на такие шаги. "Но тогда грузинское виноделие уже точно рухнет... если мы наложим санкции, грузинский народ должен будет спросить со своих политиков, на кого они работают - на Вашингтон или на свой народ", - сказал Онищенко.

Он заметил, что грузинские производители в случае запрета со стороны РФ не смогут переориентировать свою продукцию на другие рынки. "Экономика Грузии рухнет и никакие Соединенные Штаты им не помогут", - резюмировал Онищенко.

Как ранее сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, единороссы в понедельник поднимут на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.