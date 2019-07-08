Национальную премию "Индустрия" на форуме ИННОПРОМ получила компания "Хевел"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел", специализирующаяся на разработках в области солнечной энергетики, признана победителем Национальной промышленной премии "Индустрия". Об этом в понедельник сообщил директор деловой программы Международной выставки ИННОПРОМ Антон Атрашкин на церемонии вручения премии.

Прием заявок от претендентов на премию начался в ноябре 2018 года, в состав жюри вошли российские и зарубежные эксперты, которые выбрали пять номинантов. В их числе были компании "С-Инновации" (Москва), "Челябинский цинковый завод" (Челябинск), "Хевел" (Новочебоксарск) "Северсталь Менеджмент" (Москва) и "Нижегородполимерстрой" (Нижний Новгород).

"Большое экспертное жюри уже сделало свой выбор ... Я с большой радостью поздравляю победителя премии "Индустрия" компанию "Хевел", которая, безусловно, один из лидеров в цифровизации российской промышленности", - сказал Арташкин.

ГК "Хевел" представила на конкурс фотоэлектрический модуль, на основе гетероструктурного перехода (аморфный кремний - монокристаллический кремний), предназначенный для солнечных батарей. Премию генеральному директору компании Игорю Шахраю вручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Премия "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.