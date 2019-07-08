ЦБ не видит необходимости в служебном расследовании после публикации данных по инфляции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Банк России не видит необходимости в проведении служебного расследования в отношении ЦБ после публикации данных по инфляции, так как они были в открытом доступе на сайте Росстата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе "Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных"). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля. В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.