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ЦБ не видит необходимости в служебном расследовании после публикации данных по инфляции

Регулятор объяснил это тем, что информация была в открытом доступе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Банк России не видит необходимости в проведении служебного расследования в отношении ЦБ после публикации данных по инфляции, так как они были в открытом доступе на сайте Росстата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

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"Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе "Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных"). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля. В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

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