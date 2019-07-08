Матвиенко заявила, что до 80% минеральной воды в магазинах России является контрафактом

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 80% продающейся в России минеральной воды не соответствует своему названию на этикетке. Об этом сообщила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Еще много [минеральной] воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% минеральной воды, стоящей на полках магазинов, не соответствует названию", - сказала она во время совещания в Ставрополе.

Матвиенко отметила, что тема борьбы с контрафактом, в том числе на рынке минеральной воды, находится в Совете Федерации на контроле. "Уже принимаются меры на этот счет. Роспатент лишил лицензии более 30 компаний, которые выпускали воду "Ессентуки", не имея доступа к соответствующему источнику. <...> Роспотребнадзор анализирует ситуацию, готовится решение о маркировке продукции", - пояснила спикер Совфеда.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране. В России сейчас идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.