Медведев утвердил госорганы и виды контроля, которые попадут под "регуляторную гильотину"

ТАСС, 8 июля. Премьер-министр Дмитрий Медведев определил федеральные органы власти и виды государственного контроля, на которые будет распространена "регуляторная гильотина". Об этом сообщил в понедельник сайт правительства.

"Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм "регуляторной гильотины", - говорится в сообщении.

В перечень вошло 21 ведомство по нормативно-правовому регулированию в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД), а также 33 органа исполнительной власти со списком видов контроля, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.

Тем не менее, в отношении некоторых видов контроля пяти органов власти - ФСБ, Минюста, Росгвардии, Росинфомониторинга и ФСТЭК - ведется дополнительная проработка, сообщил журналистам заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

"Необходимо решить, насколько общий формат "гильотины" обоснован и подходит для этих органов, учитывая их специфику. <...> Это такие органы, как ФСБ России - в части контроля за рыболовством в морских водах, Минюст - в части регулирования деятельности НКО, Росгвардия - в части оборота оружия и контроля безопасности на объектах ТЭК, Росфинмониторинг - в отношении контроля легализации доходов и ФСТЭК - в отношении объектов критической информационной инфраструктуры", - сказал Любимов.

По его словам, под вопросом остается и блок требований к антитеррористической защищённости в части полномочий ФСБ России и Росгвардии.