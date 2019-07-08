Перевозки пассажиров поездами "Чайка" выросли на 17% в I полугодии 2019 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров пригородными поездами "Чайка", курсирующими по маршруту Ярославль-Рыбинск-Ярославль Северной железной дороги (СЖД, ОАО "РЖД"), в первом полугодии 2019 года увеличились на 16,6% в сравнении с результатом аналогичного периода прошло года, до 26,2 тыс., следует из сообщения магистрали.

Перевозки пассажиров в июне увеличились на 30,3%, до 4,7 тыс.

С вокзалов и станций Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в первом полугодии 2019 года отправлено 6,6 млн пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 3,7%. В июне 2019 года перевозки пассажиров увеличились на 3,5%, до 1,4 млн.

