Международный комитет Думы поддержал идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам поддерживает инициативу фракции "Единая Россия" о прекращении импорта из Грузии в РФ вина и минеральной воды, а также запрет денежных переводов из России. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Комитет по международным делам поддерживает предложение, уже высказанное руководством фракции "Единая Россия" в Госдуме, об ограничении поставок продукции, в частности вина, минеральной воды и некоторых других позиций, происходящих из Грузии, [а также] о замораживании денежных переводов между нашими странами", - сказал парламентарий. Он не исключил, что "исполнительная власть примет и дополнительные меры" к перечисленным.

"Это необходимо сделать, потому что то, что произошло (нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного канала "Рустави 2" в адрес руководства России - прим. ТАСС), находится за гранью здравого смысла, за гранью добра и зла, и подобные вещи, еще раз подчеркну, абсолютно непозволительны", - добавил политик.

По словам Слуцкого, формат реагирования Госдумы определит в ближайшее время Совет палаты - "будет ли это некий документ или достаточно просто коллегиальной позиции фракций в составе Государственной думы, комитета по международным делам, комитета по делам СНГ".

"Ситуация налицо, и, думаю, что позиции руководства фракции и двух профильных комитетов наверняка будет… достаточно для самых жестких мер реагирования со стороны исполнительной власти", - отметил он.

"То, что я перечислил, - вино, минеральная вода, денежные переводы - это то, что первым приходит в голову, если исполнительная власть отреагирует жестче, мы с этими действиями согласимся", - заключил глава комитета.