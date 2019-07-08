Шохин призвал ускорить декриминализацию экономических преступлений

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал власти ускорить декриминализацию экономических преступлений. "Надо сейчас очень быстро действовать, пока недобросовестные силовики, понимая, что скоро может установиться порядок, не проявляли повышенную активность по старым схемам. И у меня такое впечатление, что многие громкие дела, которые в последнее дело возникают, - это как раз желание их быстро довести до конца, исходя из того, что какие-то мероприятия - следственные или иные - уже велись", - заявил Шохин в интервью ТАСС.

По его мнению, если ущерб от действий бизнеса был возмещен, то необходимо освобождать предпринимателей от уголовной ответственности. Особенно если преступление совершено впервые, не связано с посягательствами на государственную безопасность, свободу и жизнь граждан.

"Второе - мы считаем, что - не вмешиваясь, естественно, в решения судов и не давя на судебную систему - нужно активнее применять 108-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, которая прямо запрещает использовать арест как меру пресечения до суда по предпринимательским статьям", - отметил глава РСПП. В этой связи, по его словам, надо аккуратнее пользоваться 210-й статьей Уголовного кодекса ("Организация преступного сообщества"), так как в настоящее время следствие зачастую применяет ее для помещения подозреваемых в СИЗО.

"А когда руководство компании или собственники сидят в СИЗО, то бизнес, если и влачит какое-то существования, то очень жалкое, а чаще всего конкуренты его "подбирают по крохам" или отщипывают большие куски. Что греха таить, такого рода дела часто <…> возбуждаются по просьбе коллег по цеху. То есть конкуренты "заказывают" своих. При этом, безусловно, делают они все либо по дружбе с правоохранителем, либо, как мы видим из многих дел, когда у полковников изымаются миллиардные суммы, не бескорыстно", - пояснил Шохин.

В спорах между хозяйствующими субъектами, акционерами одной компании, по мнению главы РСПП, необходимо выстроить жесткую конструкцию, которая предусматривает разбирательство в арбитражном суде. "А здесь даже закон никакой менять не надо. Здесь надо, чтобы Верховный суд дал четкую рекомендацию через постановление, каким образом должны осуществляться эти дела. Сначала гражданский процесс, а в случае, если в гражданском процессе определен ущерб и он не возмещен по той схеме, о которой мы говорили, тогда возможно возбуждение уголовного дела с принудительным возмещением этого ущерба и даже неким уголовным наказанием за уклонение от его возмещения", - считает Шохин.