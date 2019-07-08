Комитет ГД одобрил ко II чтению передачу исключительных прав на IT частному партнеру в ГЧП

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/ Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о возможности передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности частному партнеру в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), если объектом ГЧП является IT-система. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Николаем Николаевым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 июля.

Согласно законопроекту, при заключении соглашения о ГЧП, в котором объектом соглашения является информационно-телекоммуникационная система и составляющие ее элементы IT-инфраструктуры (программы для ЭВМ, базы данных, а также обеспечивающие их эксплуатацию технические средства обработки, передачи и хранения данных, в том числе в составе единых информационных систем), публичный партнер может принять на себя обязательства предоставить частному партнеру исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав существующих IT-объектов, а также права на обеспечивающие их эксплуатацию технические средства.

Распоряжение частным партнером исключительными правами будет регулироваться правилами, установленными гражданским законодательством в отношении интеллектуальной собственности с учетом ограничений, установленных законодательством о ГЧП.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению законопроекта поступило 16 поправок, все они рекомендованы комитетом к принятию. Так, предложено наделить правительство РФ полномочиями по оценке проектов ГЧП в сфере информационных технологий на предмет возможности отчуждения частному партнеру прав на интеллектуальную собственность и определению случаев, когда такое отчуждение недопустимо. Потому что на практике возможны ситуации, когда автоматическая передача в силу закона указанных прав в частную собственность может повлечь нанесение ущерба интересам государства, общества и граждан.

"В прошлом году мы сделали первый шаг, приняли закон и расширили на IT-сферу ГЧП, но правоприменительная практика показала, что таких норм недостаточно, поэтому мы разработали этот документ. Он является важной составляющей решения задач цифровизации российской экономики. Согласно поправкам, правительство получит право оценивать проекты ГЧП в сфере IT на предмет возможности отчуждения таких прав, также полномочия по определению случае, когда такое отчуждение недопустимо, потому что это может быть предмет информации связанной, например, с госбезопасностью и т.д. Передача интеллектуальной собственности не должна нанести ущерб интересам государства. Поэтому очень важно в этих направлениях детализировать прямыми нормами сценарии сферы применения ГЧП", - отметил Николай Николаев.

Принятие законопроекта сделает проекты ГЧП в сфере разработки, создания и эксплуатации объектов информационно-телекоммуникационных технологий более надежными с точки зрения участия в них малых и средних профильных IT-компаний, что обеспечит привлечение частных инвестиций, инновационных решений, передовых технологий и лучших мировых практик в решение стратегических задач информатизации общества и цифровизации российской экономики, указывают авторы документа.