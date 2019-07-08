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Президент Ирана распорядился перейти к реализации соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

В законе закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и о формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины

ТАСС, 8 июля. Иранский президент Хасан Роухани отдал распоряжение министерству промышленности, шахт и торговли страны перейти к реализации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента.

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В июне документ был ратифицирован меджлисом (парламентом) страны.

Евразийский экономический союз и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном меджлисом законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и о формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.

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ИранРоухани, Хасан
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