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Власти Сингапура настроены на подписание соглашения о свободной торговле с ЕАЭС

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отметил, что документ будет стимулировать развитие бизнеса и послужит укреплению экономических связей между регионами

СИНГАПУР, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Сингапура рассчитывает на подписание договора о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), которое позволит развивать бизнес между регионами. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на переговорах с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

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"Мы приветствуем достигнутый прогресс по данному соглашению, особенно в части, касающейся товаров", - сказал Ли Сянь Лун. Премьер также добавил, что в Сингапуре "рассчитывают на подписание документа, который будет стимулировать развитие бизнеса и послужит укреплению экономических связей между регионами".

Ранее член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина сообщила, что переговоры с Сингапуром близки к завершению и не исключила подписание соглашения до конца года.

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