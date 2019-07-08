Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции за июнь

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Данные об уровне инфляции в июне были размещены раньше времени по вине одного из подведомственных учреждений Росстата, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Росстат информирует о том, что публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения", - пояснили в пресс-службе.

В Росстате планируют разработать регламент публикации данных, так как подобные сбои происходили и ранее. "Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию. В настоящее время в Росстате начала действовать программа повышения внутренней эффективности, и улучшение процедуры публикации данных станет одним из важных шагов на этом пути", - подчеркнули в пресс-службе.