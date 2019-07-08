Ярославский вокзал стал самым востребованным в Москве по итогам шести месяцев 2019 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ярославский вокзал в Москве стал самым востребованным по итогам первого полугодия 2019 года, его пассажиропоток вырос на 4% и составил 34 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов "Российских железных дорог".

Более половины пассажиропотока за первые шесть месяцев 2019 года пришлось на вокзалы московского региона, ими воспользовалось около 250 млн человек. Второе место по востребованности занял Курский вокзал - пассажиропоток вырос на 7%, до 25 млн человек. На третьем месте - Казанский вокзал с 21 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Кроме того, в пресс-службе ДЖВ рассказали, что снижение пассажиропотока наблюдается на Киевском вокзале - на 9%, до 2 млн человек, и на Рижском - на 3%, до 1 млн пассажиров.

Общее количество пассажиров крупнейших вокзалов России выросло на 5% за первое полугодие 2019 года и составило 375 млн человек.

Пассажиропоток российских вокзалов по итогам 2018 года составил 561 млн человек.