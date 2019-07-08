Матвиенко: курортный сбор привел к дополнительному развитию курортов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Введение курортного сбора привело к дополнительному развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. Об этом сообщила в понедельник журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ставропольский край один из первых поддержали эту идею и сегодня получает дополнительные средства, которые идут на поддержание курортно-санаторной инфраструктуры, на восстановление зданий и памятников архитектуры. Все города курортного значения в той или иной мере получили дополнительное развитие", - сказала она во время рабочей поездки в Ставрополь.

По мнению спикера Совета Федерации, это привлекает и туристов, и инвесторов. "Люди начали больше ездить на свои курорты, у инвесторов появился интерес, это стало более экономически оправдано. Внутренний туризм в целом в стране растет высокими темпами", - отметила Матвиенко.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора, который предусматривает взимание в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.