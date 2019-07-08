Верховный суд Кипра признал законным арест имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн

ТАСС, 8 июля. Верховный суд Кипра признал законным обеспечительный арест имущества предпринимателя Руслана Ростовцева, наложенного по иску на $113 млн его бывшего партнера Александра Щукина в рамках спора по праву собственности над угледобывающим предприятием в Кемеровской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщила представитель Щукина Елена Юлова.

"Верховный суд Кипра 5 июля отклонил жалобу представителей Ростовцева на вынесенный в 2016 году судебный приказ, запрещающий Ростовцеву отчуждать имущество и обязывающий его раскрыть информацию о своих активах по всему миру", - сказала Юлова.

Адвокат пояснила, что судебный приказ подлежал исполнению с момента своего вынесения, но вступил в силу только после решения Верховного суда Кипра. По информации Юловой, Ростовцев в 2018 году проигнорировал требование Пресненского районного суда Москвы о получении приказа, что препятствует, по кипрским законам, его полноценному исполнению. "Пресненский суд Москвы исполнял поручение иностранного суда о вручении кипрского приказа, Ростовцев был надлежащим образом извещен, однако не явился в суд для его вручения", - сказала Юлова.

По ее словам, в Kипрском суде слушается и второй иск Александра Щукина к Ростовцеву о взыскании $147 млн. Оба спора бывших партнеров в кипрском суде касаются определения собственника акций горнодобывающих предприятий - шахт "Кыргайская" и "Талдинская Южная" и связанных с ними предприятий Кемеровской области. Щукин совместно с Ростовцевым в 2008 году приобрели шахты, оба получили в ней равные доли - по 50%. До 2014 года угледобывающие активы находились под управлением Щукина и Ростовцева, а с 2015 года стали подконтрольны только последнему. Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, собственником управляющей компании является ООО "Талдинская горная компания", 99% которой принадлежит Ростовцеву. В кипрском суде Щукин утверждал, что его доля была незаконно присвоена партнером через кипрскую компанию. ТАСС пока не располагает комментариями представителей Ростовцева.

Ранее в Арбитражном суде Кемеровской области рассматривался иск Александра Щукина к московским "Антрацит Трейд" и "Талдинская горная компания" (ТГК) о передаче ему 50% акций "Шахтоуправления "Талдинское-Кыргайское" и к "Антрацит Трейд" о передаче 50% "Шахтоуправления "Талдинское-Южное". Однако, согласно решению суда, иски были отклонены. Как сообщал ТАСС, обе шахты входят в принадлежащую Ростовцеву "Управляющую компанию "Талдинская", которая действует с января 2015 года.

Щукин является также одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций кузбасской шахты "Разрез "Инской", которое слушается в Кемерове. По данным адвоката Юловой, в рамках этого дела Щукин частично признает вину. Дело было возбуждено в 2016 году, в качестве обвиняемых по нему проходят восемь человек, в том числе экс-сотрудники следственного управления СК и администрации Кемеровской области.