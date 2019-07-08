Греф рассказал о разрыве в развитии цифровой экономики между Россией и странами-лидерами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. России потребуется минимум 6 лет, чтобы достичь текущих показателей стран - лидеров по доле цифровой экономики в ВВП. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Согласно данным презентации, представленной во время выступления Грефа, по доле цифровой экономики в ВВП лидируют США и Китай. Так, в 2015 году доля цифровой экономики в этих странах составила 10,9% и 10% от ВВП соответственно.

"По цифровизации мы сегодня находимся на уровне примерно 4% от уровня ВВП. <…> К 2025 году, если мы будем активно развивать нашу цифровую экономику, мы догоним страны-лидеры, те уровни, на которых они находятся сегодня. Итак, наш разрыв в лучшем случае составляет 6 лет", - сказал он.

При этом глава Сбербанка отметил, что сейчас по отдельным сервисам Россия соответствует мировому уровню.

"По отдельным направлениям Россия является лидером. Целый ряд банковских сервисов, муниципальных сервисов, которые реализованы, в частности, в городе Москве, - это мировой уровень сервисов. Даже, более того, по целому ряду сервисов аналогов в мире нет", - добавил он.