Комитет Госдумы одобрил реализацию ряда норм основных направлений налоговой политики

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики. Документ был внесен правительством РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 10 июля.

Законопроект упрощает подачу документов в налоговые органы - он предоставляет физлицам право подавать в ФНС и получать от налоговой службы декларации, информацию о налоговых льготах и иные документы через многофункциональные центры. Кроме того, НДФЛ предлагается включить в единый налоговый платеж, который граждане РФ могут перечислять в бюджет одним платежным поручением. Сейчас в него входят налог на имущество физлиц, а также транспортный и земельный налоги.

Изменения по налогу на прибыль и взносам

Изменения коснутся уплаты подоходного налога и налога и прибыль. Для физлиц отменяется обязанность декларирования доходов от продажи ценных бумаг и введения налогового агентирования, для адвокатов - обязанность документального подтверждения приостановления статуса адвоката в целях освобождения от уплаты страховых взносов за соответствующий период.

Для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций. На постоянной основе продлено действие такой ставки для организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность.

Рассмотрен также вопрос о предельном сроке владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. В случае, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, этот срок предлагается сократить с пяти до трех лет.

Применение патентной системы ограничат

Согласно законопроекту, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, не смогут переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога за исключением подакцизных товаров, произведенных из сельскохозяйственного сырья.

При этом законопроект предлагает запретить применение единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения в сфере реализации лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, а также натурального меха и других товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Изменения затронут и применение специальных налоговых режимов. Согласно законопроекту, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, не смогут переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога, за исключением подакцизных товаров, произведенных из сельскохозяйственного сырья.

Кроме того, субъекты РФ получат право устанавливать ограничения для применения патентной системы налогообложения по общей площади сдаваемых в аренду или наем жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта, используемых при применении патентной системы налогообложения; по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади.

Список подакцизных товаров увеличивается - в документе уточняется определение электронных систем доставки никотина (вейпов), которые признаются подакцизным товаром.

Законопроект также сокращает порог минимальной численности работников, при которой плательщики страховых взносов обязаны представлять расчеты по страховым взносам в налоговые органы в электронной форме, с 25 до 10 человек.