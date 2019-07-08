Козак: Москва начнет переговоры по газу с Минском после завершения диалога по интеграции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Россия приступит к переговорам с Белоруссией по поставкам газа после разрешения вопроса по интеграции. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах выставки ИННОПРОМ.

"Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа", - сказал Козак, отметив, что "это комплексная многоплановая задача".

Козак также выразил надежду, что решение будет найдено в ближайшее время.

28 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Белоруссия пока не начали переговоры о продлении контракта на поставку газа после 2019 года, но компания уже получила от белорусской стороны "первые предложения" и рассматривает их.

В 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, который Белоруссия и Россия заключили в 2017 году. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в апреле 2019 года сообщал, что свои предложения по методикам расчетов цен на газ Белоруссия уже дважды официально направляла в "Газпром", Минэнерго и правительство России. Белоруссия считает справедливой цену на газ, равной цене для субъектов хозяйствования Смоленской области.

В начале декабря 2018 года в ходе заседания евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тыс. куб. м, тогда как для российских - $70 (в Смоленской области). Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.