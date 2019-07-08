Портфель кредитов Промсвязьбанка предприятиям ОПК по ставке 6,5% достиг 35 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Портфель кредитов Промсвязьбанка предприятиям ОПК по льготной ставке 6,5% годовых достиг 35 млрд рублей. Такая стоимость кредитов позволяет предприятиям отрасли экономить до 20% всех процентных платежей в течение года. Об этом на дискуссии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", состоявшейся в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

"В первую очередь, [в работе с предприятиями ОПК] мы начали с темы, которая напрямую с диверсификацией может и не связана, но влияет на нее естественным образом - это финансирование самого ГОЗа (гособоронзаказ - прим. ТАСС). Как опорный банк ОПК, ПСБ работает не так давно, у нас сейчас кредитный портфель ОПК - 270 млрд рублей. Из них 35 млрд - это то, что мы выдали под 6,5%", - сказал Фрадков, добавив, что в банке есть заявки на льготное финансирование еще примерно на 100 млрд рублей.

По словам зампредседателя правительства РФ Юрия Борисова, закредитованность предприятий - это одна из актуальных проблем, которую необходимо решить для дальнейшего технологического развития ОПК и выполнения поставленных задач по диверсификации. По его данным, только на выплату процентов по кредитам при общем портфеле в среднем 2-2,2 трлн рублей предприятия сектора по нынешним процентным ставкам ежегодно тратят 200 млрд рублей. Частично решить эту проблему призвана работа ПСБ с предприятиями ОПК.

"Мы сейчас создаем опорный банк, где львиная доля ГОЗ, в пределах 70%, аккумулируется. Это дает возможность, используя остатки средств, которые постоянно находятся в банке, осуществлять льготное кредитование предприятий ОПК. Это уже не сказка, это уже реалии", - подчеркнул Борисов. - Согласитесь, что 6,5% при средней ставке по стране чуть меньше 10% - это серьезная экономия больших объемов. Это тоже механизм [поддержки диверсификации]".

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.