Суд в Петербурге обязал подрядчика-банкрота вернуть ГМИИ им. Пушкина 32 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным требования Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина к компании "Балтстрой", проходящей процедуру банкротства, и обязал ее вернуть более 32 млн рублей музею, следует из опубликованного в понедельник определения суда.

"Включить требование ФГБУК "Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина" в размере 32 млн 102 тыс. 100 рублей задолженности в третью очередь реестра требований кредиторов должника, АО "Балтстрой", - говорится в документе.

В материалах дела отмечается, что всего музей требовал от компании более 870 млн рублей, однако суд отказал истцу в остальной части требований. Согласно судебному делу, иск касался работ в здании в Малом Знаменском переулке в Москве, которое "Балтстрой" переделывал под картинную галерею старых мастеров по госконтракту 2014 года.

По данным работам уже было разбирательство в Арбитражном суде Москвы, где музей выиграл иск - тогда суд установил, что средства федерального бюджета были излишне перечислены подрядчику, однако в 2017 году компания так и не вернула их учреждению культуры. В августе 2018 года арбитраж Петербурга признал "Балтстрой" банкротом.

Как сообщалось ранее, компания "Балтстрой" также занималась реставрацией Запасного дома Эрмитажа в Петербурге, в результате чего было возбуждено уголовное дело о хищениях. Подозреваемыми стали замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий "Балтстроя" Александр Коченов. В прошлом году по приговору суда они получили по 2,5 года условно за хищения 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию здания.