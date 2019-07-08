Власти Петербурга заключили сделки РЕПО на 3 млрд руб. для управления ликвидностью бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга провели первый отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров РЕПО в рамках использования нового инструмента по управлению ликвидностью бюджета. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городского комитета финансов.

Власти города в апреле запустили новый инструмент по управлению ликвидностью бюджета - операции РЕПО с корзиной облигаций федерального займа (ОФЗ) и системой управления обеспечением, расчеты по сделкам будет осуществлять Национальный расчетный депозитарий. Договором РЕПО признается сделка купли (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене.

"При максимальном объеме средств бюджета Санкт-Петербурга, который мог быть направлен на покупку ценных бумаг в объеме 3 млрд рублей, общий объем заявок (оферт) кредитных организаций составил 3,2 млрд рублей, диапазон предложенных ставок 6,85-6,80% годовых. Общий объем удовлетворенных (акцептованных) заявок составил 3 млрд рублей, средневзвешенная процентная ставка по удовлетворенным (акцептованным) заявкам (офертам) составила 6,8% годовых. Срок договора РЕПО - 10 дней", - сказано в сообщении.

Отбор заявок прошел на Санкт-Петербургской Валютной Бирже. Ранее сообщалось, что доходы от управления ликвидностью бюджета Петербурга в 2019 году ожидаются на уровне прошлого года - 1,5 млрд рублей.

В соответствии с параметрами принятого в ноябре 2018 года закона о городском бюджете на 2019 год, доходы составляют 591,8 млрд рублей, расходы - 643,8 млрд рублей, дефицит бюджета - 51,9 млрд рублей.