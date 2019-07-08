КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Молдавско-российский экономический форум пройдет 20-21 сентября в Кишиневе. Об этом написал на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон после встречи с послом РФ Олегом Васнецовым в понедельник.

"Обсудили детали запланированного на 20-21 сентября второго молдавско-российского экономического форума, в котором ожидается активное участие российских деловых кругов, в том числе из регионов РФ", - проинформировал президент Молдавии, выразив признательность российской стороне за продление срока действия режима беспошлинных поставок для некоторых категорий молдавских товаров.

Также стороны обсудили формирование нового парламентского большинства и правительства в республике, возобновление работы молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В сентябре 2018 года экономический форум в Кишиневе собрал более 500 предпринимателей и политиков из России и Молдавии. Однако тогда российские бизнесмены отмечали, что инициативы Додона активизировать отношения между двумя странами не пользовались поддержкой парламента и правительства, которые контролировала ушедшая в оппозицию Демократическая партия Молдовы.