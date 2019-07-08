"Россети Урал" инвестирует в энергокомплекс трех регионов около 100 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Урал" (ОАО "МРСК Урала") до 2030 года инвестирует в цифровизацию энергокомплекса регионов своего присутствия (Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край) около 99 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил директор по цифровой трансформации компании Андрей Шульгин.

"На интеллектуальный учет системы передачи данных параметров сети будет направлено порядка 59 млрд рублей, на изменение технологии и структуры диспетчерского управления - 16,5 млрд рублей, на внедрение цифровых технологий в район электрических сетей порядка 14 млрд рублей. Итого объем финансирования в программу до 2030 года составит порядка 99 млрд", - сказал он на деловой сессии "Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030" в рамках международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Он подчеркнул, что компанией задан вектор на максимальное привлечение программного обеспечения и оборудования "именно российского производства".

"МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспортировке электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторы выставки - Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.