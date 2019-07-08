Правительство утвердило сроки внедрения маркировки в обувной отрасли

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство определило поэтапные сроки внедрения цифровой маркировки в обувной отрасли. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, внедрение маркировки обуви будет происходить в несколько этапов. Так, с 1 июля началась регистрация участников обувного рынка в системе мониторинга товаров "Честный знак", с 1 октября 2019 года станет возможна добровольная маркировка обуви. "Участники оборота обувных товаров в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации в информационной системе мониторинга обеспечивают готовность собственных программно-аппаратных средств <..> и направляют оператору информационной системы мониторинга заявку на прохождение тестирования информационного взаимодействия", - говорится в документе.

Далее с 1 марта 2020 года участники рынка вносят в систему сведения о маркировке обувных товаров, их обороте и выводе из оборота. "Это значит, что вся новая обувь, произведенная в России или ввезенная из-за рубежа, должна будет в обязательном порядке маркироваться цифровым кодом Data Matrix; информация о передаче прав на товары между организациями должна отправляться в систему маркировки и прослеживания, а данные о розничных продажах отправляться в систему при помощи онлайн-касс", - пояснили в пресс-службе оператора маркировки товаров Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), отметив, что также до 1 марта 2020 нужно будет промаркировать все остатки обуви.

Напомним, пилотный проект по маркировке и прослеживанию обуви завершился 30 июня 2019 года. По данным оператора ЦРПТ, на этапе эксперимента его участниками стали более 23 тыс. компаний, выпущено более 75 млн цифровых кодов для маркировки и прослеживания обуви.