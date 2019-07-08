Власти Ленинградской области планируют внедрить проездной билет на все виды транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Проездной билет на все виды транспорта, действующий также и в Петербурге, планируют внедрить власти Ленинградской области. Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития области до 2030 года, опубликованной для общественного обсуждения в понедельник.

"Внедрить единый проездной билет на все виды общественного транспорта (включая железнодорожный) сроком действия не менее двух часов; синхронизировать систему оплаты проезда по Ленинградской области с системой оплаты Санкт-Петербурга", - отмечается в документе.

Также власти Ленинградской области планируют реализовать проекты строительства пилотных транспортно-пересадочных узлов на базе станций метрополитена в городах Кудрово, Мурино, включая организацию перехватывающих парковок не менее чем на 4-5 тыс. машиномест в общем. Помимо этого, в области развития транспорта руководство региона рассчитывает ввести в действие маршруты движения поездов "Ласточка" к 2022 году для 70% районных центров области (к 2025 году - для 90%) с частотой движения не менее двух раз в сутки в одном направлении.

Как сообщалось, власти Ленинградской области признали удачным эксперимент по оплате проезда в общественном транспорте картой "Подорожник", которой оплачивается проезд в Санкт-Петербурге. Эксперимент в течение года проходил в городе Кудрово Ленинградской области, который находится у границ Петербурга. Там, по данным комитета, городской картой "Подорожник" можно было расплатиться в двух областных автобусах. В итоге таким способом оплаты проезда воспользовались 2,5 млн человек.

"Подорожник" - единая карта оплаты общественного транспорта Санкт-Петербурга, аналогичная московской карте "Тройка". В настоящее время "Подорожник" выпускается в форме карт и брелоков, оплатить проезд им можно только в общественном транспорте Петербурга.