"Рольф" в I полугодии 2019 года увеличил продажи на 6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Автодилерский холдинг "Рольф" по итогам первого полугодия 2019 года продал 45,5 тыс. новых автомобилей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

Также холдинг увеличил и продажи автомобилей с пробегом за указанный период - на 7%, до 32,6 тыс. машин.

"Рольф" - один из крупнейших дилерских холдингов в России. Единственный из автодилеров в России имеет рейтинг ruA- со "стабильным" прогнозом от "Эксперт РА" и рейтинг В1 с "позитивным" прогнозом от Moody's. В 2018 году холдинг увеличил продажи новых автомобилей на 15% по сравнению с 2017 годом - до 96,7 тыс. штук. Доля "Рольфа" в продажах новых иномарок в России в 2018 году составила 7,2%. Портфель брендов компании включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд.

Как сообщалось, Следственный комитет 27 июня возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца "Рольфа" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании, подозреваемых в выводе за рубеж 4 млрд рублей. По делу пока проходят четыре человека. Директор департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро 28 июня был отправлен под домашний арест. Сам Петров сообщил ТАСС, что сейчас находится не в России. 3 июля стало известно, что акционеры "Рольфа" исключили из состава совета директоров Петрова и Кайро.

По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Как полагают правоохранительные органы, на счет подконтрольной Петрову кипрской компании были перечислены 4 млрд рублей.

В "Рольфе" 30 июня заявили, что все обязательства автодилера перед клиентами будут выполнены, а дилерские центры работают в штатном режиме.