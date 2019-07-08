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Козак: кабмин пока не будет продолжать отбор по программе повышения конкурентоспособности

Кроме того, вице-премьер отказался оценить, сколько компаний из подавших заявки смогут пройти отбор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Правительство РФ пока не будет продолжать отбор по корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК), будет работать с текущими претендентами, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Решение о том, что он [отбор по КППК] будет продлен, не принято - что он будет продлен повторно. Надо подвести итоги, надо окончательно определиться с тем, какое количество [компаний] реально участвует в этом проекте, заключить соглашения с правительством, с Минпромторгом, и этого недостаточно еще. Нужно доказать состоятельность своего проекта перед банками", - сказал Козак.

"Поэтому, когда это завершится - а это, скорее, после определения потенциальных участников на уровне правительства, - будет еще год для того, чтобы заключить соглашения с банками, потом прийти за кредитом. Поэтому, когда будет понятно, выбрали все ресурсы, не выбрали все ресурсы, если не выбрали, [тогда] будет дополнительный отбор", - добавил он.

"В случае если весь ресурс будет выбран, это означает только одно - что программа востребована, что она эффективна, нам именно в этом направлении необходимо развивать нашу промышленность. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы, чтобы продолжить эту программу. 867 участников проекта - это ничтожно мало по сравнению с количеством промышленных производителей. Если они все готовы браться за такую задачу, мы готовы это поддерживать", - сказал Козак.

Он отказался оценить, сколько компаний из подавших заявки смогут пройти отбор.

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