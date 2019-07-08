Югра готова стать пилотной площадкой для создания специальной экономической зоны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО - Югра) готов стать пилотной площадкой для создания специальной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев на сессии "Господдержка 2.0 - открытый диалог или поиск ренты?" на полях форума ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Мы разработали концепцию развития территории, направленную на создание такого рода площадок, и обратились с предложением в Министерство экономического развития стать еще одним пилотным регионом. Пока таких пилотных регионов выбрано всего шесть, - сказал замгубернатора. - Я думаю, что Министерство экономического развития нас поддержит".

Забозлаев пояснил, что Минэкономразвития реализует законопроект, в ходе которого планируется определить новый статус промышленных площадок. "Это специальные экономические зоны, которые унифицируют действующие на сегодняшний день такие площадки, как ОЭЗ и ТОСЭР", - добавил он.

В ноябре 2018 года Минэкономразвития подготовило проект федерального закона "О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В нем под специальными экономическими зонами понимаются территории с особым правовым режимом осуществления предпринимательской и иной деятельности, устанавливаемым по решению кабмина на части территории субъекта РФ в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и (или) обеспечения ускоренного социально-экономического развития региона.