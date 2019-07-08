В Карелии снизят налоги для производителей экологичной тары

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития Карелии разработает меры по снижению налогов для представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся производством саморазлагающейся тары, а также переработкой отходов. Соответствующее распоряжение ведомству дал в понедельник глава республики Артур Парфенчиков

"Буквально сегодня мы с министерством экономического развития обсуждали - у нас было много дискуссий, но я все-таки попросил разработать пакет налоговых преференций для компаний, которые занимаются раздельным сбором мусора и переработкой. Также я сегодня дал поручение, чтобы были разработаны преференции для производства экологически саморазлагающейся тары. Это, как минимум, бумажная упаковка", - сообщил Парфенчиков во время прямого эфира в официальной группе правительства республики в социальной сети "ВКонтакте".

Парфенчиков отметил, что перед регионом стоит задача не только решить вопрос с утилизацией отходов, но и снизить их образование. Одним из шагов может стать отказ от пластиковой упаковки в быту. Глава Карелии заявил, что в недавнем телефонном разговоре с министром природных ресурсов и экологии РФ Андреем Кобылкиным поднимал этот вопрос, и в будущем регион выйдет с соответствующей инициативой на федеральный уровень.

"Европейский опыт [отказа от пластиковой тары] для Карелии выгоден, это дополнительный импульс развития экономики. Зеленая упаковка - это важный тренд. Мы готовы выступать с ним на федеральном уровне. И мы готовы стимулировать бизнес для производства [экологичной упаковки]", - подчеркнул Парфенчиков.

По словам руководителя региона, Карелия имеет большой экономический потенциал в области производства экологичной тары. На сегодняшний день производством бумажных пакетов занимается Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), переориентация с газетной бумаги на бумагу для мешков в будущем предстоит Кондопожскому ЦБК.