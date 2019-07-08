Греф назвал успехом победу российской команды на чемпионате Global Management Challenge

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Глава Сбербанка и наставник конкурса "Лидеры России" Герман Греф поздравил российскую команду, в составе которой два сотрудника банка, с победой на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge и назвал это частично успехом самого банка.

"Поздравляю всю нашу команду с этим большим достижением, от Сбербанка участвовали Максим Кирилов и Сергей Ионин. Мы рассматриваем это как частично и наш успех, ведь мы участвуем во всех подобных программах, которые проводит государство и делимся нашим управленческим опытом. Мы организовываем огромное количество совместных бизнес-программ с ведущими институтами мира для развития нашего персонала и используем для этого самые современные средства", - сказал Греф в понедельник в беседе с журналистами в кулуарах Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

В субботу команда России в составе участников конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" - "Лидеры России" и "Управляй!", - стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge. Россию представляла команда "Отцы и дети" - Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов. Двумя днями ранее они одержали победу в национальном этапе чемпионата. Два члена команды - Сергей Ионин и Максим Кирилов - сотрудники Сбербанка России.

Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал. Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте - единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д"Ивуара.

В 2019 году в мировом финале чемпионата Global Management Challenge принимали участие команды из 20 стран мира: Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Гонконга (Китай), Греции, Индии, Испании, Киргизии, КНР (Китай), Кот-Д"Ивуара, Кувейта, Макао (Китай), Мексики, Панамы, Польши, Португалии, России, Словакии, Чехии и Эстонии.