Нижегородские власти: проект гидроузла на Волге нужно вынести на повторное обсуждение

ТАСС, 8 июля. Доработанный проект строительства гидроузла на Волге в Нижегородской области, в котором учтены замечания жителей региона и предусмотрены компенсационные мероприятия, необходимо вынести на повторное общественное обсуждение. Об этом заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Гидроузел стоимостью более 43 млрд рублей призван решить проблемы с обмелением Волги и обеспечить судоходство между Нижним Новгородом и Городцом. Против проекта выступают нижегородские экологи и общественники, которые опасаются подтопления Балахнинского района и Городецкой дубравы.

"По итогам общественных обсуждений мы сформировали реестр замечаний и предложений, которые поступили от жителей и от экспертов. Замечания и предложения связаны с возможным влиянием низконапорного гидроузла на экологию и хозяйственную деятельность региона. Реестр разделили на блоки и направили проектировщикам, чтобы они учли их при разработке проекта и в материалах оценки воздействия на окружающую среду. Мы также настаиваем на том, чтобы окончательный проект низконапорного гидроузла был вынесен на повторное общественное обсуждение", - отметили в пресс-службе.

В окончательном проекте будут учтены все вопросы, поступившие от жителей, и предусмотрены необходимые компенсационные мероприятия - строительство водопонижающих каналов, расчистка русел малых рек, высадка новых деревьев, добавили в ведомстве.

"Позиция правительства Нижегородской области по вопросу строительства плотины заключается в том, что любой проект обеспечения судоходства, который будет реализован на территории региона, должен в итоге только улучшить уже сложившуюся гидрологическую ситуацию", - заметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ввести гидроузел в эксплуатацию планируется в 2022 году, на строительство планируется выделить более 43 млрд рублей. Два новых комплекса гидротехнических сооружений позволят обеспечить на всем протяжении Единой глубоководной системы достижение четырехметровой глубины, что позволит более чем вдвое увеличить провозную способность речного флота и в полном объеме восстановить судоходство между Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и Черным морями.