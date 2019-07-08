Глава ФНС: чемпионат по бизнесу и конкурс "Лидеры России" помогают выявить лучшие кадры

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), в финале которого одержала победу российская команда, и президентский конкурс "Лидеры России" дают возможность работодателям выявить наиболее квалифицированных специалистов. Такое мнение высказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня платформа "Россия - страна возможностей" и президентский конкурс "Лидеры России" становятся прекрасной возможностью для молодых ребят заявить о себе. Я поздравляю участников команды "Отцы и дети" с победой в мировом финале 39-го чемпионата Global Management Challenge. Победа в GMC, основанном на принципах честности и транспарентности, лишний раз доказывает, что в России живут по-настоящему талантливые и умные ребята, которые становятся эффективными специалистами и управленцами. Такие объективные и прозрачные соревнования, как этот конкурс или "Лидеры России", очень нужны - они не только выявляют наиболее профессиональных и ответственных конкурсантов, развивают навыки ведения бизнеса и управления у всех участников, но и позволяют нам, наставникам, побороться за лучшие кадры", - отметил Мишустин, слова которого приводятся на портале платформы "Россия - страна возможностей".

Мишустин подчеркнул, что ФНС также организует образовательные проекты для молодежи.

"Мы провели уже два финала собственного проекта "Сделай карьеру сам!", а также создали молодежную проектную платформу ФНС России "ПРОдвижение". Ее участники практикуют навыки проектного управления, презентации собственных проектов и публичных выступлений, взаимодействуют в рамках деловых игр. Нам важно, чтобы кадровый состав ФНС России представляли высококвалифицированные, ответственные и неравнодушные специалисты, которые способны исполнять служебные обязанности с максимальной отдачей и на высоком профессиональном уровне", - указал он.

О чемпионате

Команда России, состоящая из участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", стала абсолютным победителем в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который состоялся в Екатеринбурге с 4 по 6 июля. В состязании принимали участие национальные чемпионы из 20 стран, в том числе Белоруссии, Бразилии, Индии, Испании, Киргизии, Кот-д'Ивуара, Польши, Португалии, Словакии, Чехии и Эстонии. Россию представляла команда "Отцы и дети", в которую вошли участники флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей": конкурса "Лидеры России" и кубка "Управляй".

Чемпионат проводится с помощью бизнес-симулятора, который позволяет развить навыки ведения бизнеса и принятия решений в моделируемой среде.

Российские команды до этого пять раз выигрывали мировой чемпионат по стратегии и управлению бизнесом: в 2009 году - в Лиссабоне (Португалия), в 2012 году - в Киеве (Украина), в 2014 году - в Сочи (Россия), в 2015 году - в Праге (Чехия).

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В настоящий момент она объединяет 19 различных образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.