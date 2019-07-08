Путин посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник отправляется с рабочей поездкой в Екатеринбург, где посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, а также выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В Уральском федеральном университете имени Б.Н.Ельцина глава государства встретится со студентами и аспирантами, а также осмотрит экспозицию инновационных разработок УрФУ", - также добавили в пресс-службе Кремля.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эту часть рабочей программы президента "важным пунктом". Он напомнил, что российский лидер некоторое время назад решил посетить все федеральные университеты, но пока не побывал в Уральском университете. "Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами и аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение", - отметил представитель Кремля.

Инновации и производство

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в этом году в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. "Цифровое производство: интегрированные решения" стала главной темой всего форума, а страной-партнером на сей раз стала Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

II Глобальный саммит по производству и индустриализации проходит в столице Уральского федерального округа 9-11 июля параллельно с выставкой ИННОПРОМ. GMIS - это совместная инициатива Министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России. В этот раз обсуждение сосредоточено вокруг темы "Природоподобные технологии - биометрический дизайн и бионика".

По данным организаторов, о своем участии в Глобальном саммите по производству и индустриализации заявили более 40 стран. Ожидается, что самыми многочисленными будут делегации из ОАЭ, Китая, Германии, Австрии, США, Великобритании, Венесуэлы и Индии. Всего же, по подсчетам организаторов, в мероприятиях саммита примут участие порядка 2 тыс. человек, среди которых российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства.

В частности Россию будут представлять вице-премьеры Дмитрий Казак и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также 11 глав субъектов Российской Федерации. Среди зарубежных гостей GMIS: главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа аль-Мубарак; вице-президент по экономике, министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль Аиссами; министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухаил Мохаммед Фарадж Аль Мазруэй; главный исполнительный директор корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади; старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид; генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери и руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл.

Главный вектор

В рамках деловой программы запланированы панельные сессии, диалоги с лидерами, блиц-сессии, бизнес-завтраки, в общей сложности - около 40 деловых мероприятий. Во время церемонии открытия GMIS к участникам обратятся председатель оргкомитета Саммита Бадр аль-Олама и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. После этого пройдет панельная дискуссия "Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года".

Организаторы ожидают, что в сессии примут участие министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухамед Аль Мазруи; гендиректор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Кроме этого, на саммите запланировано проведение специальной мультиплатформенной сессии, где будет представлен передовой опыт в области повышения экологической и экономической эффективности, бизнес-завтрак Российского экспортного центра, а также церемония вручения премий Global Maker Challenge за поиск достижений, оказавших положительное воздействие на глобальное процветание.

Также на GMIS состоятся дискуссии, посвященные таким темам, как цифровая трансформация и "зеленые" технологии, "умные города", развитие низкоуглеродного производства, безопасность в промышленной автоматизации, робототехника и искусственный интеллект.

Внимание на инвестиции

Во время саммита также пройдет "Питч-сессия на миллиард". Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Фондом развития цифровой экономики в рамках проекта "Территория Инноваций". Генеральным партнером выступает "Национальная инжиниринговая корпорация".

На первом же этапе конкурса экспертное жюри выберет из числа зарегистрированных всего 100 проектов, которые будут допущены к участию в основном отборе. По итогам голосования 15 лучших стартапов получат статус Business Priority и представят свои проекты на GMIS 2019.

После презентации и ответов на вопросы экспертов 1 млрд рублей будет распределен между презентованными проектами. Представители пятнадцати стартапов посетят "акселерационную зону", в которой они смогут свободно пообщаться с фондами, детально обсудить проекты и заключить инвестиционные соглашения. В мероприятии примут участие российские инвестиционные фонды, делегация арабских инвесторов и представителей крупнейшего фонда Mubadala.