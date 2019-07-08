"Ведомости": правообладатели предлагают полностью удалять пиратские сайты из выдачи

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ряд крупных медиакомпаний, в числе которых "Газпром-медиа", ВГТРК, "Национальная медиа группа" и "Первый канал", обратились в Роскомнадзор с предложением удалять без решения суда из результатов поиска не ссылки на отдельные страницы, а целиком сайты, регулярно размещающие пиратский контент. Об этом во вторник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо правообладателей замглаве Роскомнадзора Вадиму Субботину.

Инициатива была высказана в рамках работы над проектом антипиратского закона, который планируется подготовить к началу сентября. Поводом для досудебного удаления домена из поиска предлагается считать наличие на одном ресурсе 10 и более ссылок с пиратским содержанием, пишут "Ведомости".

"Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице, и она снова становится доступна в выдаче. Это решается только блокировкой всего ресурса", - цитирует газета одного из авторов письма, не называя его имени.

Роскомнадзор считает инициативу недоработанной, сообщает собеседник издания в ведомстве. Там полагают, что досудебные блокировки целых доменов могут привести к злоупотреблениям.

Ранее в июле глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что проект антипиратского закона будет внесен в Госдуму до конца месяца. До этого времени отношения правообладателей и интернет-поисковиков регулируются так называемым антипиратским меморандумом, подписанным 1 ноября 2018 года. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели, и внесудебное сотрудничество сторон. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Меморандум будет действовать десять месяцев до 1 сентября 2019 года, предполагается, что к этому времени будет принят новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа. Если этого не произойдет, то меморандум прекратит свое действие.