Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

МОСКВА 9 июля. /ТАСС/. Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы. Об этом говорится в сообщении организации.

Исследование в аккредитованных испытательных лабораториях прошли бургеры 11 сетевых ресторанов: McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, "МясоRoob", Black Star Burger и Jerry Wings. Все бургеры закупались в Центральном (Москва), Южном (Ростов-на-Дону) и Сибирском (Новосибирск) федеральных округах, при этом продукция сетей McDonalds, Burger King и KFC исследовалась во всех трех.

"Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным - ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы по данному параметру", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, низкая концентрация антибиотиков в бургерах говорит о высоком качестве закупаемого сырья. Следы антибиотиков можно было определить лишь при использовании высокочувствительного метода, который доступен не во всех регионах. В ходе испытаний экспертами была также определена массовая доля составных частей каждого бургера. По результатам проверок, масса самой большой котлеты составляла 52,2% от общего объема бургера, самой маленькой котлеты - 31,6%.

В ходе проверки у экспертов не возникло претензий к булочкам в бургерах: ни в одной из них не было найдено так называемых "комплексных улучшителей" - броматов или семикарбазида, содержание которых в России не нормируется. Что касается соли, то практически во всех проверенных бургерах Роскачество обнаружило несоответствие по ее содержанию рекомендациям ВОЗ. В ходе исследования эксперты также рассчитали фактическую калорийность каждого бургера. Наибольшая калорийность среди исследованных бургеров составила 748 ккал, наименьшая - 425 ккал.

Как отметили в Роскачестве, подобные проекты по исследованию фастфуда организация планирует проводить ежегодно.