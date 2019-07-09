Сбербанк запустил маркетплейс по размену монет для ретейла и банков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сбербанк запустил в пилотном режиме b2b-площадку на платформе SberB2B по размену монет для ретейла и других банков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк объявляет о запуске в пилотном режиме b2b-площадки по размену монеты Банка России. Площадка представляет собой отдельный раздел отраслевого маркетплейса "НДО Маркет" на платформе SberB2B, посвященного индустрии наличного денежного обращения. В разделе будут размещаться предложения кредитных организаций по услугам размена монеты для ретейла и других банков", - сообщили в пресс-службе.

При этом Сбербанк одним из первых разместит предложения по своим услугам в ряде регионов, в частности в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске и Саранске.

Монетная площадка "НДО Маркет" - это инструмент поиска и реализации разменных монет, позволяющий сбалансировать их хождение в масштабах страны. Пройдя процедуру регистрации, пользователь сможет выбрать необходимый ассортимент монет, гарантированно надежного поставщика и заключить с ним сделку на платформе. Сервис создается с участием крупных игроков рынка налично-денежного обращения, обеспечивая тем самым свободу конкуренции, добавили в пресс-службе.

Как отметил руководитель центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко, новый сервис "поможет решать проблемы и тем компаниям, у которых скопился излишек монет, и тем, у которых, напротив, образовался их дефицит". По мнению Пономаренко, площадка будет востребована, так как она проста и удобна, а также позволяет без лишнего поиска получить быстрый доступ к необходимой услуге и гарантию ее выполнения.

В ноябре прошлого года Банк России запустил похожий монетный маркетплейс для кредитных организаций. Так, на конец мая совокупный объем лотов на "Монетной площадке" ЦБ составил 49 тыс. мешков с монетой, а к сервису подключилось 115 участников. По данным регулятора, на начало апреля 2019 года в обращении числилось 66,9 млрд монет - свыше 450 на каждого жителя России.