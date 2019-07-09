Россия может начать поставки гражданских судов в Сербию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россия и Сербия обсуждают вопрос поставок российских гражданских судов, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам двусторонней встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с министром инноваций и технологий Сербии Ненадом Поповичем в ходе саммита GMIS.

"В настоящий момент прорабатывается вопрос поставок российских судов гражданского назначения и вопрос участия российских предприятий в модернизации портовой инфраструктуры Сербии и приватизации существующих предприятий", - говорится в сообщении.

Мантуров также отметил, что российская сторона приглашает сербских партнеров к сотрудничеству в рамках российских индустриальных зон за рубежом, сказали в пресс-службе. "Первой по срокам запуска станет зона в Египте", - отметили в Минпромторге.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.