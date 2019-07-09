Тестовые полеты беспилотников по доставке грузов пройдут в Томске осенью 2019 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первые тестовые полеты беспилотных авиационных систем по доставке грузов пройдут в Томской области в рамках проекта "Тайга" уже осенью этого года. Об этом в интервью ТАСС сообщил во вторник генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

"Доставка грузов беспилотными аппаратами также является очень перспективным направлением их (беспилотников - прим. ТАСС) использования. Выполнение тестовых полетов запланировано на осень 2019 года. В настоящее время ведется согласование технических деталей, наиболее перспективных маршрутов, требований к грузу", - сказал он.

По его словам, в рамках проекта "Тайга" в январе этого года был проведен анализ текущих и перспективных потребностей в сервисах, выполняемых беспилотными авиационными системами. В результате наиболее востребованными сервисами на сегодняшний день являются фотовидеосъемка и мониторинг протяженных и площадных объектов.

Проект "Тайга"

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание в области опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.

Наибольший уровень заинтересованности сервисами "Тайги" оказался у нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание незаконно находящихся в охраняемых зонах людей.

Еще одним из востребованных сервисов должна стать услуга по защите объектов каких-либо компаний от несанкционированного доступа беспилотных аппаратов, что также может быть реализовано в рамках проекта.

В целом к 2020 году в Томской области потребность организаций в сервисе с беспилотниками достигнет 1 млрд 367 млн рублей.