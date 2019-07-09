Субсидия на строительство 15 газовозов на верфи "Звезда" может составить 50 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Субсидия на производство 15 газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ - 2" может составить 50 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я могу только сказать примерно общий объем с учетом 15 газовозов, но окончательного расчета еще не сделано, это порядка 50 млрд рублей", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о размере субсидии на производство газовозов на "Звезде".

Ранее "Совкомфлот" и судостроительный комплекс "Звезда" заключили контракт на строительство газовоза класса Arc7 для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ - 2", помимо него на судоверфи будет построено еще три танкера класса MR для эксплуатации "Новатэком".

В апреле газета "Коммерсантъ" сообщала, что Минпромторг РФ предлагает выделить судостроительному комплексу "Звезда" 53,5 млрд рублей в 2020-2023 годах в качестве субсидии на постройку танкеров для проекта "Арктик СПГ - 2" компании "Новатэк". На тот момент при расчете объема субсидии министерство ориентировалось на стоимость газовоза класса Arc7 в $375,6 млн, танкера класса MR - $65,5 млн. Всего предполагается построить 15 газовозов и три танкера. По данным газеты, в 2020 году предполагается выделить 5,24 млрд рублей, в 2021 году - 14,43 млрд рублей, в 2022 году и 2023 году. - по 16,88 млрд рублей.

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. т стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.