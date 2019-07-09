В Екатеринбурге официально стартовал саммит GMIS-2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 официально начался в Екатеринбурге. Совмещение с выставкой ИННОПРОМ делает мероприятие уникальной дискуссионной площадкой, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак в приветственном слове на церемонии открытия.

"Время саммита синхронизировано с проведением главной промышленной выставки, уверен, что совмещение GMIS и ИННОПРОМ в 2019 году станет эффективной платформой для укрепления международной производственной кооперации, будет уникальной дискуссионной площадкой для совместного определения актуальных проблем индустриализации", - сказал Козак.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в свою очередь отметил, что четвертую промышленную революцию, подготовка к которой является одной из основных тем саммита, определят фронтальная цифровизация и развитие искусственного интеллекта. "По поводу искусственного интеллекта вчера [на полях выставки ИННОПРОМ] много говорили и пришли к выводу, что несмотря на то, что искусственный интеллект - это модная и важная тема, все-таки именно человеческий интеллект определяет программное обеспечение для машин и роботов", - добавил Мантуров.

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухаил Мохаммед Фарадж Аль Мазруэй заявил, что в эмиратах для подготовки к четвертой промышленной революции введена должность министра искусственного интеллекта и принят ряд стратегий развития, в том числе стратегия трехмерной печати. "Мы готовимся к том, чтобы играть ведущую роль в четвертой промышленной революции, и мы будем делать это в сотрудничестве с другими странами, в том числе с Россией", - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что на саммит прибыли представители более 40 стран. Всего в мероприятии принимают участие более 2 тыс. человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.