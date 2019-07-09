Минсельхоз направил регионам рекомендации по мерам предотвращения гибели пчел

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ рекомендовало органам управления АПК субъектов России принять организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз констатирует, что с связи с массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, пчеловодству как подотрасли животноводства наносится значительный материальный ущерб. Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов России", - говорится в сообщении. В настоящее время уже ведется работа по анализу ситуации, добавили в Минсельхозе.

Во избежание подобных ситуаций в будущем региональными органами управления АПК проводится разъяснительно-консультативная работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части соблюдения регламентов применения пестицидов, указали в министерстве.

При этом Минсельхоз считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел. "Причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы", - отметили в министерстве.