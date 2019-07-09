Singapore Airlines проверит четыре лайнера А380 на предмет возможного дефекта крыла

СИНГАПУР, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Singapore Airlines проведет "особую проверку" четырех самолетов Airbus A380 в связи с поступившей информацией о возможных трещинах в крыле лайнеров, выпущенных в период с 2004 по 2006 гг. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении сингапурского перевозчика.

"Нами была получена информация от Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) относительно возможного дефекта задних лонжеронов крыла. В связи с этим особая проверка будет проведена в отношении четырех самолетов, находящихся в парке Singapore Airlines", - отмечается в сообщении. "Безопасность клиентов и экипажа играет приоритетное значение для компании, и мы гарантируем проведение всесторонней инспекции", - указывается в заявлении.

Всего в парке сингапурского авиаперевозчика насчитывается 19 лайнеров Airbus A380, при этом Singapore Airlines стала первой авиакомпанией в мире, которая с октября 2007 года стала эксплуатировать эти самолеты.