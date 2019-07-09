Мантуров: Россия намерена стать одним из ключевых источников природоподобных технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россия хочет стать одним из ключевых источников природоподобных технологий, но рассчитывает на международную кооперацию, независимо от уровня индустриализации государств, сообщил во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS).

"Очевидно, что ни одно государство в мире не способно в одиночку выйти на формирование природоподобной экономики. Необходимо кооперироваться, отложить в сторону избыточный на сегодня протекционизм, рестрикции и недобросовестную конкуренцию. <…> Россия рассчитывает стать одним из ключевых источников формируемой экосистемы природоподобных технологий", - сказал он. Мантуров выразил надежду, что саммит позволит продвинуться в этом вопросе.

В основе природоподобных систем лежит соединение современных технологий с конструкциями, созданными живой природой.

"Важная задача - это восстановление биосферы, и ключ к достижению этой цели - это внедрение природоподобных технологий, которые способны двигать процесс вперед, при этом без нанесения урона окружающему мира. По сути, в этом заключается главный стратегический вызов, который стоит перед международным сообществом", - сказал министр.

Он отметил, что на GMIS впервые разворачивается масштабная дискуссия о том, как разработку природоподобных технологий сделать приоритетом для всех государств независимо от уровня индустриализации. "Чтобы обеспечить устойчивый баланс между биосферой и техносферой, нам предстоит совершить революцию в материаловедении, выйти на принципиально новый уровень R&D активности на стыке математики, физики, биологии, информационных и когнитивных наук, скорректировать подходы к промышленному дизайну, сместить акценты в сторону бионических методов проектирования и широкого использования аддитивных технологий", - подчеркнул министр. Мантуров также указал на необходимость развития эффективных и экологически нейтральных решений в области генерации энергии и утилизации отходов.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.