Москва закупит новые шумозащитные экраны для дорожных объектов почти на 1 млрд рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Москвы проведут аукцион по закупке новых шумозащитных экранов, которыми до конца 2019 года предстоит заменить 144 тыс. кв. м старых панелей, установленных вдоль дорог. Начальная цена контракта составляет 993 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.

"В ходе аукциона предстоит определить победителя на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах дорожного хозяйства Москвы. Работы предусматривают замену 144 тыс. кв. м шумозащитных панелей, установленных вдоль дорог до конца этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальная цена контракта составляет 993 млн рублей. Публичное представление закупок пройдет 11 июля.

"Стремясь защитить комфорт проживающих в непосредственной близости от магистралей людей, а также уделяя повышенное внимание экологическим нормам, столица активно закупает услуги на ремонт и установку шумозащитных экранов. Программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети города рассчитана на три года", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.