Росатом поставил ядерное топливо для китайского исследовательского реактора CEFR

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила партию ядерного топлива для Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR (China Experimental Fast Reactor), сообщила пресс-служба российской компании во вторник.

"Поставка выполнена в рамках контракта между АО "ТВЭЛ" и Китайской корпорацией атомной энергетической отрасли CNEIC, а также Китайским институтом атомной энергии CIAE, на площадке которого расположена реакторная установка", - говорится в сообщении.

По словам старшего вице-президента по коммерции и международному бизнесу ТВЭЛ Олега Григорьева, сотрудничество с китайскими компаниями является для ТВЭЛ стратегическим.

"Мы поставляем топливо для энергоблоков АЭС "Тяньвань" с реакторами ВВЭР-1000, локализовали по лицензии производство топлива для ВВЭР-1000 на Ибиньском заводе и экспортируем туда российские комплектующие. Параллельно прорабатываем топливные контракты для новых китайских энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которые будет строить Росатом. Сотрудничество в области быстрых реакторов, в том числе по топливному циклу, имеет стратегическое значение, поскольку направлено на создание двухкомпонентной атомной энергетики будущего", - приводятся его слова в сообщении ТВЭЛ.

О CEFR

Исследовательский реактор CEFR эксплуатируется в составе энергоблока электрической мощностью 20 МВт. Международное агентство по атомной энергии классифицирует CEFR как единственный в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах за пределами России.

В настоящее время на Юго-Востоке Китая в провинции Фуцзянь строится демонстрационный китайский реактор на быстрых нейтронах CFR-600 в составе энергоблока мощностью 600 МВт. В начале 2019 года вступил в силу контракт на поставку топлива для CFR-600 между ТВЭЛ и компанией CNLY (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC).

Партия топлива для CEFR была изготовлена на Машиностроительном заводе (МСЗ), который так же будет выпускать и топливо для CFR-600.

О ТВЭЛ

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.