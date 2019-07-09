Минфин: увеличение объема дорожных фондов не будет происходить за счет налогов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не считает целесообразным увеличение объема дорожных фондов путем внесения изменений в налоговое законодательство. Об этом журналистам рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Это будет внутри бюджетного законодательства решаться. Источники покрытия будут либо федеральный бюджет, либо ФНБ [Фонд национального благосостояния] в рамках бюджетного законодательства. То, что мы не будем в рамках налогового законодательства искать источники компенсации, это точно", - указал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава департамента Минфина подчеркнул, что компенсация будет задействована только при высоких ценах на нефть.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ будет готовить предложение по увеличению объемов дорожных фондов, если цены на нефть на мировых рынках будут превышать $70 за баррель. Он также указал, что дорожникам необходимо проводить закупки битума в те периоды, когда цены на этот товар находятся на минимальном значении - в конце осени, зимой и в начале весны.

В июне в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин предложил включить авиакеросин и битум в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен. Он также подчеркнул, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена.