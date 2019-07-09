Реализация проекта легкорельсового метро в Воронеже начнется в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области рассчитывают, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) для строительства метро в Воронеже будет разработано в 2020 году. Создание этого документа станет первым этапом реализации проекта метро, сообщил ТАСС губернатор Воронежской области Александр Гусев на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"У нас уже подбираются партнеры, по крайней мере, есть компании, которые интересуются нашим проектом [легкорельсового метро]. Важный этап - генплан города и его транспортная составляющая, то есть все, что связано с развитием транспорта. Это сейчас делается и заканчивается эта работа в 2019 году. Задача - в течение шести, восьми, может, десяти месяцев следующего года сделать ТЭО на легкорельсовый транспорт, и это будет началом фактической реализации проекта", - сказал он.

Гусев уточнил, что на ТЭО потребуется порядка 15-20 млн рублей, в зависимости от того, какие сложности появятся после разработки транспортной схемы. По его словам, для строительства понадобится порядка 50 млрд рублей, и регион надеется на поддержку из федерального бюджета.

Губернатор также отметил, что трамвайное движение в Воронеже не будет восстановлено. О такой возможности ранее сообщал ряд воронежских СМИ. "Трамвайные перевозки в Воронеже не существуют более 10 лет, трамвайные пути заняты автомобильными дорогами. <...> Хотя если бы они сохранились на центральных улицах, то могли быть выделены полосы для движения пассажирского транспорта - не трамваев, а автобусов. К сожалению, так получилось", - отметил Гусев.

История вопроса

В мае 2016 года в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед которой российская и японская стороны согласовали 30 направлений сотрудничества, в том числе - улучшение городской среды в Казани, Воронеже, Новосибирске и Волгограде. В Воронеже в рамках сотрудничества реализован проект умного дома, установлены порядка 140 "умных" светофоров, проведен бестраншейный ремонт трубопровода. До сих пор не реализованным остается проект метро с первой веткой длиной около 20 км, которая с северной окраины пройдет на левый берег реки Воронеж.

О выставке ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер -Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.